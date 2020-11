Ultime Notizie Roma del 25-11-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Diego è morto lo annunciato il clarinetto quotidiano argentino o riferisce che l’ex Pibe de oro è deceduto in seguito a un attacco cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua casa nel quartiere Tumblr nella periferia di Buenos Aires Dove vive a dopo essere stato dimesso dalla clinica dove era stato operato al cervello Sul posto sono sopraggiunte te ambulanze nel tentativo di rianimarlo è successo l’inevitabile scrive il giornale come ragiona c’era la figlia Gianni Nadia aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso anche la Nazione quotidiano vicino l’entourage di Maradona riporta la notizia della morte del calciatore del secolo precisando che sul posto dopo Fuoriclasse si è sentito male sono accorta alla fine ben 9 ambulanze secondo quanto riportano i media locali Maradona sarebbe ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Diego è morto lo annunciato il clarinetto quotidiano argentino o riferisce che l’ex Pibe de oro è deceduto in seguito a un attacco cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua casa nel quartiere Tumblr nella periferia di Buenos Aires Dove vive a dopo essere stato dimesso dalla clinica dove era stato operato al cervello Sul posto sono sopraggiunte te ambulanze nel tentativo di rianimarlo è successo l’inevitabile scrive il giornale come ragiona c’era la figlia Gianni Nadia aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso anche la Nazione quotidiano vicino l’entourage di Maradona riporta la notizia della morte del calciatore del secolo precisando che sul posto dopo Fuoriclasse si è sentito male sono accorta alla fine ben 9 ambulanze secondo quanto riportano i media locali Maradona sarebbe ...

