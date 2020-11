"Tutta colpa del raffreddore?". Disastro-Conte dalla Gruber, Aldo Grasso picchia durissimo: le tre figuracce del premier (Di mercoledì 25 novembre 2020) Su Giuseppe Conte ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber si abbatte la scure di Aldo Grasso, che commenta nella sua rubrica sul Corriere della Sera la performance del premier nel salottino de La7. "Come comunica Giuseppe Conte?", s'interroga il critico televisivo, sottolineando come inizialmente ha "idee chiare e le espone con fermezza". Peccato che poi "sono cominciati i colpi di tosse, naso palesemente chiuso, intensi respiri (il volto della Gruber esprimeva preoccupazione). E qui la sicurezza del premier ha cominciato a incrinarsi. A volte basta un raffreddore per raffreddare una comunicazione che, da quel momento, si è fatta più incerta", sottolinea tagliente. Grasso insiste sul fatto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Su Giuseppeospite a Otto e Mezzo di Lillisi abbatte la scure di, che commenta nella sua rubrica sul Corriere della Sera la performance delnel salottino de La7. "Come comunica Giuseppe?", s'interroga il critico televisivo, sottolineando come inizialmente ha "idee chiare e le espone con fermezza". Peccato che poi "sono cominciati i colpi di tosse, naso palesemente chiuso, intensi respiri (il volto dellaesprimeva preoccupazione). E qui la sicurezza delha cominciato a incrinarsi. A volte basta unper raffreddare una comunicazione che, da quel momento, si è fatta più incerta", sottolinea tagliente.insiste sul fatto che ...

Italyfirst10_ : RT @Libero_official: '#Arcuri, #Draghi e ristori: le tre reticenze del premier. Tutta colpa del raffreddore?'. Aldo Grasso boccia #Conte os… - _xhexlove : È arrivato il giorno che Veronica se ne vada e tutta colpa di questo - Libero_official : '#Arcuri, #Draghi e ristori: le tre reticenze del premier. Tutta colpa del raffreddore?'. Aldo Grasso boccia #Conte… - milaunicoamore : RT @Chow_Chow_678_: Io non capisco tutta sta guerra contro il governo, ci lasceranno liberi per il Natale o per la settimana bianca, per no… - sebasstans : @lovelessvie io anche con quelli ?? no ma poi è tutta colpa di una fanfiction maledizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta colpa Juve, la frecciata di Ziliani: "Tutta colpa del Pallone d'oro" Virgilio Sport Fiorella Mannoia/ Video “Esigo libertà di andare in una camera da letto e ripensarci”

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Fiorella Mannoia sul caso Genovese: "Mi ha fatto una bruttissima impressione".

Il 25 novembre è la vita di tutte e ciascuna

Il 25 Novembre attraversa vite intere e intere generazioni. Il 25 Novembre è ogni giorno nell'educazione delle bambine e dei bambini, a casa come a scuola, e già a partire dalla Scuola dell' ...

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Fiorella Mannoia sul caso Genovese: "Mi ha fatto una bruttissima impressione".Il 25 Novembre attraversa vite intere e intere generazioni. Il 25 Novembre è ogni giorno nell'educazione delle bambine e dei bambini, a casa come a scuola, e già a partire dalla Scuola dell' ...