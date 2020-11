“Superficialità pericolosa e imbarazzante” Massimo Giletti demolito | parole durissime per il conduttore di ‘Non è l’Arena’

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo gli abusi subiti la notte del 10 ottobre, “prigioniera” per quasi ventiquattro ore nella camera padronale di Alberto Maria Genovese, ora i servizi televisivi, i giornali, le trasmissioni: tutti parlano di quello che è successo a Terrazza sentimento, il superattico con vista Duomo del “mago delle startup” in carcere dal 6 novembre, dei festini, delle violenze. E intanto non manca chi l’accusa, chi le punta il dito contro. La diciottenne che sarebbe stata abusata nei festini organizzati da Genovese a Milano, parla alla Stampa e al Corriere della Sera attraverso il suo avvocato, Luca Procaccini. “Sono distrutta, sotto choc. Ma di certo non me la sono andata a cercare – ha detto – Ho 18 anni, volevo solo divertirmi, ero stata invitata a una festa, mai pensavo di risvegliarmi in questo inferno”. Continua dopo la foto Il nome di Genovese non lo vuole neanche sentire pronunciare. Quando ...