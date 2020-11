Snam, investimenti per 7,4 miliardi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Snam ha previsto nel piano 2020-2024 un incremento degli investimenti portandoli a circa 7,4 miliardi. Rispetto al piano precedente, la crescita è riconducibile sia al core business delle infrastrutture regolate sia alle nuove attività della transizione energetica. abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha previsto nel piano 2020-2024 un incremento degliportandoli a circa 7,4. Rispetto al piano precedente, la crescita è riconducibile sia al core business delle infrastrutture regolate sia alle nuove attività della transizione energetica. abr/red su Il Corriere della Città.

Italpress : Snam, investimenti per 7,4 miliardi - CorriereCitta : Snam, investimenti per 7,4 miliardi - Mastro_SM : RT @snam: Snam presenta oggi il piano 2020-2024 da ca. € 7,4 miliardi di investimenti: obiettivo zero emissioni nette al 2040 e impegno cre… - MassimoSantoma2 : RT @AnnalisaChirico: @snam presentato il piano al 2024 dall'ad @malvera1 : obiettivo dimezzare le emissioni di Co2 al 2030 e raggiungere la… - AngeMarchese : RT @celenostalgia: Il gruppo @snam accelera sugli investimenti per raggiungere la #neutralitàcarbonica al 2040: ecco il nuovo piano 2020-20… -