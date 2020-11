Scott Derrickson conferma: tutte le versioni di Spider-Man fanno parte del MCU (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il regista di Doctor Strange ha affermato che tutti gli Spider-Man fanno parte del Marvel Cinematic Universe: come interpretare le sue parole? Leggi su nospoiler (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il regista di Doctor Strange ha affermato che tutti gli-Mandel Marvel Cinematic Universe: come interpretare le sue parole?

GianlucaOdinson : Spider-Man: per Scott Derrickson tutti i film fanno parte del MCU - - FabGiagnoni : Ultimatum alla #Terra - The day the #Earth stood still Regia di Scott Derrickson Con #KeanuReeves #USA, #Canada 20… - cinefilosit : Spider-Man: per Scott Derrickson tutti i film fanno parte del MCU #ILoveCinefilos - GianlucaOdinson : 5 film che non credevamo del MCU, in realtà ne fanno parte: parola di Scott Derrickson - cinemaniaco_fb : ?????????????? 5 film che non credevamo del MCU, in realtà ne fanno parte: parola di Scott Derrickson… -

Ultime Notizie dalla rete : Scott Derrickson Spider-Man: per Scott Derrickson tutti i film fanno parte del MCU Cinefilos.it Avengers: Infinity War, l’iconica scena di Doctor Strange ricreata in stile fumetto

L'iconica scena di Avengers: Infinity War con Doctor Strange è stata trasformata in un classico fumetto Marvel grazie ad una nuova e coloratissima fan art.

Spider-Man: per Scott Derrickson tutti i film fanno parte del MCU

Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, ha dichiarato via Twitter che tutti i film di Spider-Man realizzati fino ad oggi fanno parte del MCU.

L'iconica scena di Avengers: Infinity War con Doctor Strange è stata trasformata in un classico fumetto Marvel grazie ad una nuova e coloratissima fan art.Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, ha dichiarato via Twitter che tutti i film di Spider-Man realizzati fino ad oggi fanno parte del MCU.