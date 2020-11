Pure Scanzi scarica Conte: “E’ stanco e teso, sui social è meno popolare di Vacchi” (video) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche il “contiano” di ferro Andrea Scanzi, di fronte al caos della seconda ondata e all’improvvisazione manifestata dal governo, prova a riposizionarsi sul premier e ospite di Lilli Gruber a Ottoemezzo formula giudizi non positivo sull’intervista del giorno prima: “L’ho trovato stanco e teso, non leggeva le risposte sul telefonino come si scriveva sui social. Avuto l’impressione di una brava persona, vedremo se sarà un bravo politico”. Poi Scanzi, nell’ipotizzare un calo di popolarità del premier, legge una classifica dei maggiori influencer per gli italiani: “Sui social Vacchi vale due volte Conte, è questo il perimetro in cui dobbiamo agire…”. Non va mai dimenticato che Andrea Scanzi è lo stesso che all’inizio della pandemia negava la sua esistenza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche il “contiano” di ferro Andrea, di fronte al caos della seconda ondata e all’improvvisazione manifestata dal governo, prova a riposizionarsi sul premier e ospite di Lilli Gruber a Ottoemezzo formula giudizi non positivo sull’intervista del giorno prima: “L’ho trovato, non leggeva le risposte sul telefonino come si scriveva sui. Avuto l’impressione di una brava persona, vedremo se sarà un bravo politico”. Poi, nell’ipotizzare un calo di popolarità del premier, legge una classifica dei maggiori influencer per gli italiani: “SuiVacchi vale due volte, è questo il perimetro in cui dobbiamo agire…”. Non va mai dimenticato che Andreaè lo stesso che all’inizio della pandemia negava la sua esistenza ...

IlProvocatore2 : #scanzi che parla di libri in ristampa, quando basterebbe aprire questo hastag per capire che forse lo odia pure la madre ???? - paradisoa1 : Ma qua già dobbiamo sopportare il 2020 non possiamo sopportare pure Scanzi. - Bulla_Adriano : RT @MEcosocialista: E #Scanzi e #Feltri... sempre le stesse schifezze. OK, critichiamo pure ma noi a #Sinistra dobbiamo RILANCIARE propos… - MEcosocialista : E #Scanzi e #Feltri... sempre le stesse schifezze. OK, critichiamo pure ma noi a #Sinistra dobbiamo RILANCIARE pr… - stibba_stardi : Allora fa tanto scalpore perché qualcuno vorrebbe che fossero aperte le piste da sci = vacanze ma anche molto lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure Scanzi Scanzi rilancia la fake news su Napoli: “File e assembramenti per l’iPhone 12” Il Riformista La figuraccia del governo sulla Calabria: la “strada” sbagliata. I post di Scanzi

Poverino, l’hanno frainteso… Questo bell’omino si chiama Fabio Biguzzi. Chiaramente non lo conosce nessuno. Immagino che anche a casa sua fingano di non vederlo. Però oggi mi tocca parlarne. Tal Biguz ...

Scanzi, che gaffe! Il noto giornalista rilancia una fake news su Napoli. I social si scatenano

Negli ultimi giorni è circolata sul web una fake news sulla città di Napoli. Notizia rilanciata anche da Andrea Scanzi.

Poverino, l’hanno frainteso… Questo bell’omino si chiama Fabio Biguzzi. Chiaramente non lo conosce nessuno. Immagino che anche a casa sua fingano di non vederlo. Però oggi mi tocca parlarne. Tal Biguz ...Negli ultimi giorni è circolata sul web una fake news sulla città di Napoli. Notizia rilanciata anche da Andrea Scanzi.