Piotta | «In Suburra ogni personaggio è diventato una canzone»

Suburra – Final Season è il titolo del nuovo album di Piotta, uscito in concomitanza con l'arrivo della terza e ultima stagione di Suburra - la serie. Dieci nuove tracce inedite, comprensive di due strumentali e un remix, che raccontano con musica e parole le storie dei personaggi e le vicissitudini che attraversano tutta la narrazione. Un percorso che vede coniugare raffinate arie cinematografiche con il mondo artistico di Piotta, che per l'occasione ha messo nuovamente a nudo il suo amore per Roma e la sua capacità di raccontare i chiaroscuri umani, sociali e criminali che attraversano la storia della Capitale. Testi e musiche scritte e prodotte appositamente per la serie originale Netflix, dove citazioni importanti, sfumature dialettali, pianoforti, chitarre e orchestrazioni arrangiate dal Maestro Francesco ...

[Testo di "7 Vizi Capitale [Suburra Radio Edit]" ft. Il Muro del Canto] / [Strofa 1: Piotta] / Nord, Sud, Ovest, Est, Roma è / Così grande che di notte ti prende, ti inghiotte ...

Piotta firma la colonna sonora della stagione finale di Suburra

Al telefono con noi Tommaso Zanello, in arte Piotta, che ha realizzato la colonna sonora della stagione finale di SUBURRA, uscita il 30 ottobre. Ambientata a Roma, con protagonisti alcuni clan che lot ...

