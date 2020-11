Pagelle Liverpool Atalanta | TOP e FLOP del match VOTI

(Di mercoledì 25 novembre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 4ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 4ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021. TOP: Romero, de Roon: Mané, IlicicAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

delmonte_nicolo : I Reds travolgono le Foxes. Ad Anfield non c’è storia. Premier League, le pagelle di Liverpool-Leicester 3-0- Jota… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Liverpool

TUTTO mercato WEB

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21: pagelle Liverpool Atalanta ...Liverpool-Atalanta, quarta giornata di Champions League, oggi in diretta tv. Orario d'inizio, canale, quando comincia e come vederla in streaming.