Morte Maradona, il saluto di Buffon: “Mancherai a me e al calcio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono tanti in questo momento i messaggi di cordoglio per la Morte improvvisa di Diego Armando Maradona. Un decesso che ha creato tanta tristezza intorno al mondo del calcio, che purtroppo ora dovrà fare a meno di una leggenda di questo sport. Napoli piange, ma non solo: tutto il calcio e tutti i giocatori piangono per l’addio del Pibe de Oro. LEGGI ANCHE: Muore Diego Armando Maradona: El Pibe de Oro saluta il mondo del calcio LEGGI ANCHE: Maradona e Cristiano Ronaldo: come le leggende conquistano i tifosi...avversari Diego Armando Maradone si è spento all’età di 60 anniMorte Maradona, Buffon saluta El Pibe de Oro Un portiere probabilmente è colui che più ha temuto Maradona durante i suoi anni di vittorie e giocate strepitose. ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono tanti in questo momento i messaggi di cordoglio per laimprovvisa di Diego Armando. Un decesso che ha creato tanta tristezza intorno al mondo del calcio, che purtroppo ora dovrà fare a meno di una leggenda di questo sport. Napoli piange, ma non solo: tutto il calcio e tutti i giocatori piangono per l’addio del Pibe de Oro. LEGGI ANCHE: Muore Diego Armando: El Pibe de Oro saluta il mondo del calcio LEGGI ANCHE:e Cristiano Ronaldo: come le leggende conquistano i tifosi...avversari Diego Armando Maradone si è spento all’età di 60 annisaluta El Pibe de Oro Un portiere probabilmente è colui che più ha temutodurante i suoi anni di vittorie e giocate strepitose. ...

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - rtl1025 : ?? Molti tifosi a #Napoli si stanno raccogliendo davanti al #murales di #Maradona , nei Quartieri Spagnoli. Tifosi… - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - zinfbianconero : RT @tuttosport: Morte #Maradona, messaggi da tutto il mondo: 'Addio leggenda' ?? - riacecco : @GalvaniM Sono impopolare se dico che non mi frega nulla della morte “dell’uomo” Maradona? -