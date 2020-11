Milan, Ibrahimovic: “Infortunio nulla di grave, starò fuori una o due settimane” (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, in occasione della premiazione del Guldbollen – il Pallone d’Oro svedese che il 39enne ha portato a casa per la dodicesima volta in carriera -, ha rassicurato i tifosi e gli appassionati in merito all’entità del suo infortunio ai microfoni di Aftonbladet: “Fortunatamente non si tratta di nulla di grave. Dovrò stare fuori una o due settimane“. Il calciatore di Malmo aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco durante il match contro il Napoli, valevole per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Al suo posto era entrato Colombo e il Milan aveva vinto per 3-1 proprio grazie ad una doppietta dello svedese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’attaccante delZlatan, in occasione della premiazione del Guldbollen – il Pallone d’Oro svedese che il 39enne ha portato a casa per la dodicesima volta in carriera -, ha rassicurato i tifosi e gli appassionati in merito all’entità del suo infortunio ai microfoni di Aftonbladet: “Fortunatamente non si tratta didi. Dovrò stareuna o due settimane“. Il calciatore di Malmo aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco durante il match contro il Napoli, valevole per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Al suo posto era entrato Colombo e ilaveva vinto per 3-1 proprio grazie ad una doppietta dello svedese. SportFace.

