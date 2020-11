Massimo Galli non si fa illusioni: «Il vaccino Covid arriva a fine gennaio? La realtà è un’altra» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il professor Massimo Galli non nasconde lo scetticismo. Molte sono le sue perplessità. «Tre vaccini disponibili dalla fine di gennaio? Dubito che ci sia un vaccino contro il coronavirus disponibile dalla fine di gennaio». Il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano si sofferma sulle tempistiche. È dubbioso. Dati alla mano, spiega il perché. «C’è la realtà e ci sono le dichiarazioni, che sono una cosa diversa. Questo paese non è stato in grado di garantire una decente copertura vaccinale per i bambini. Se parliamo di adulti e anziani, lo scorso anno abbiamo avuto il 54% di copertura del vaccino influenzale», dice. Massimo Galli in disaccordo sulla riapertura delle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il professornon nasconde lo scetticismo. Molte sono le sue perplessità. «Tre vaccini disponibili dalladi? Dubito che ci sia uncontro il coronavirus disponibile dalladi». Il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano si sofferma sulle tempistiche. È dubbioso. Dati alla mano, spiega il perché. «C’è lae ci sono le dichiarazioni, che sono una cosa diversa. Questo paese non è stato in grado di garantire una decente copertura vaccinale per i bambini. Se parliamo di adulti e anziani, lo scorso anno abbiamo avuto il 54% di copertura delinfluenzale», dice.in disaccordo sulla riapertura delle ...

