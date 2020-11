Ma questo Milan può davvero vincere lo Scudetto? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sei vittorie e due pareggi in otto partite con 19 gol fatti (secondo attacco del campionato) e 8 subiti (terza difesa alle spalle di Juventus e Verona). Numeri buoni per il primo posto solitario in classifica a +2 dalla rivelazione Sassuolo, +3 Roma, +4 dalla Vecchia Signora e +5 dai cugini dell’Inter. Sono solo alcune delle statistiche di questo incredibile avvio di stagione del Milan di Stefano Pioli. E si è già aperto il dibattito sul fatto che i rossoneri siano o meno una candidata credibile per la vittoria del campionato. Le prime opinioni positive in tal senso sono arrivate da due ex allenatori tra i più vincenti della storia dei Milanesi. “In un campionato così incerto anche il Milan ha le sue chance. L’importante è crederci e seguire l’esempio di Ibrahimovic”. Parole e musica di Fabio Capello, tecnico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sei vittorie e due pareggi in otto partite con 19 gol fatti (secondo attacco del campionato) e 8 subiti (terza difesa alle spalle di Juventus e Verona). Numeri buoni per il primo posto solitario in classifica a +2 dalla rivelazione Sassuolo, +3 Roma, +4 dalla Vecchia Signora e +5 dai cugini dell’Inter. Sono solo alcune delle statistiche diincredibile avvio di stagione deldi Stefano Pioli. E si è già aperto il dibattito sul fatto che i rossoneri siano o meno una candidata credibile per la vittoria del campionato. Le prime opinioni positive in tal senso sono arrivate da due ex allenatori tra i più vincenti della storia deiesi. “In un campionato così incerto anche ilha le sue chance. L’importante è crederci e seguire l’esempio di Ibrahimovic”. Parole e musica di Fabio Capello, tecnico ...

OptaPaolo : 19/11/1995 - Esattamente 25 anni fa Gianluigi Buffon faceva il suo esordio in Serie A, con la maglia del Parma, con… - DecibelBellini : Normalmente in un Napoli-Milan qualsiasi ci sarebbero stati almeno 50.000 cuori azzurri in questo stadio. Ci mancat… - FBiasin : Qualunque discussione sullo scudetto all'8° turno, per qualunque squadra, mi pare aria fritta. Che #Pioli e #Ibra… - JulzOa : @Eamlaen @NOCAAP02 @VaneJuice Non c'è nulla da comprendere perché scusami, stai scrivendo cavolate...come ogni tifo… - milan_corner : su questo ho riso lo ammetto -