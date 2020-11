Lol | chi ride è fuori su Amazon Prime Video la sfida tra comici con Fedez e Mara Maionchi alla guida

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lol: chisula gara a nonre tracome Elio, Caterina Guzzanti, i The Jackal, Michela Giroud e altri ancora.i conduttori Lol: chiannuncia la versione italiana del forma internazionale già realizzato in Giappone, Messico e annunciato anche nelle versioni spagnole e tedesche. Lol: chivede protagonisti dieciprofessionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a farre i loro avversari, per aggiudicarsi un ...