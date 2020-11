Il figlio di Diego Armando Maradona ricoverato per Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ notizia dell’ultima ora che Diego Armando Maradona Jr, spesso ospite di Barbara D’Urso è da 3 giorni ricoverato in ospedale per Covid. Nella stessa condizione, seppure più leggera pare esserci anche la moglie Nunzia, in una sorta di domiciliari preventivi, una notizia davvero sconcertante e triste in questo giorno già pessimo per quanto riguarda il padre. La notizia è stata data da Barbara D’Urso che ha specificato che l’uomo è ricoverato da alcuni giorni per il virus. Amanda Merli Seguici su Facebook Metropolitan Gossip & TV L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ notizia dell’ultima ora cheJr, spesso ospite di Barbara D’Urso è da 3 giorniin ospedale per. Nella stessa condizione, seppure più leggera pare esserci anche la moglie Nunzia, in una sorta di domiciliari preventivi, una notizia davvero sconcertante e triste in questo giorno già pessimo per quanto riguarda il padre. La notizia è stata data da Barbara D’Urso che ha specificato che l’uomo èda alcuni giorni per il virus. Amanda Merli Seguici su Facebook Metropolitan Gossip & TV L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

