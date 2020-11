Glenn Close contesta l'Oscar di Gwyneth Paltrow per Shakespeare in Love: "Non ha senso" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre approda su Netflix il suo Elegia americana, Glenn Close riflette sull'Oscar gettando ombre sulla vittoria di Gwyneth Paltrow con Shakespeare in Love. Mentre è impegnata nella promozione del suo nuovo film, Elegia americana, disponibile su Netflix da ieri, Glenn Close riflette sull'Oscar come miglior attrice conquistato da Gwyneth Paltrow, nel 1999, con la commedia romantica Shakespeare in Love commentando una vittoria che a suo parere "non ha senso". Pur avendo scaturito reazioni disastrose nella critica americana che lo ha perfino definito "ridicolmente orrendo", Elegia americana potrebbe fruttare una nuova candidatura ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre approda su Netflix il suo Elegia americana,riflette sull'gettando ombre sulla vittoria diconin. Mentre è impegnata nella promozione del suo nuovo film, Elegia americana, disponibile su Netflix da ieri,riflette sull'come miglior attrice conquistato da, nel 1999, con la commedia romanticaincommentando una vittoria che a suo parere "non ha". Pur avendo scaturito reazioni disastrose nella critica americana che lo ha perfino definito "ridicolmente orrendo", Elegia americana potrebbe fruttare una nuova candidatura ...

