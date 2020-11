Giovannini ASviS | Territori fondamentali per lo sviluppo sostenibile

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Isonoper lopoiché è attraverso di essi che si cambia la nostra società. Bisogna considerare inoltre che con il piano nazionale di ripresa e resilienza e con i 70 miliardi di fondi europei ordinari, tra cui quelli che andranno proprio alle regioni e alle città, siamo alle soglie di un'opportunità straordinaria che non possiamo mancare. Questo rischio lo corriamo, perché storicamente il nostro paese è poco capace di guardare al futuro e di programmare il suo futuro a medio e lungo termine. È un errore che dobbiamo evitare di ripetere". Lo ha dichiarato Enrico, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo), in occasione del Sustainability day Acea ...

almacardi : Top story: @alelomi: 'Enrico Giovannini portavoce #Asvis ricorda che oggi è la #giornatacontrolaviolenzasulledonne.… - TimeMagazine14 : RT @LucaTalotta: Enrico Giovannini, portavoce #Asvis: “Se si fossero conclusi prima alcuni interventi programmatici l’Italia sarebbe oggi p… - andreacreativo : RT @LucaTalotta: Enrico Giovannini, portavoce #Asvis: “Se si fossero conclusi prima alcuni interventi programmatici l’Italia sarebbe oggi p… - manageritalia : RT @alelomi: Enrico Giovannini portavoce #Asvis ricorda che oggi è la #giornatacontrolaviolenzasulledonne. Lavorare per la #sostenibilità s… - manageritalia : RT @LucaTalotta: Enrico Giovannini, portavoce #Asvis: “Se si fossero conclusi prima alcuni interventi programmatici l’Italia sarebbe oggi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovannini ASviS

Adnkronos

È stato un momento di confronto collettivo sui cambiamenti in atto – non solo la pandemia, ma anche il clima e l'ambiente ...Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Sostenibilità e resilienza come fattori chiave per la ripartenza del Paese dopo la crisi indotta dal Covid 19. Se ne è ...