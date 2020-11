Gattuso in conferenza stampa – LIVE (Di mercoledì 25 novembre 2020) Rino Gattuso in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di Europa League con il Rijeka. Di seguito la diretta testuale delle parole dell’allenatore del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Rinoin diretta su Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di Europa League con il Rijeka. Di seguito la diretta testuale delle parole dell’allenatore del Napoli. L'articolo ilNapolista.

napolista : #Gattuso in conferenza stampa – LIVE Le parole dell’allenatore del Napoli alla vigilia di #NapoliRijeka… - areanapoliit : ?? Napoli, Gattuso e Koulibaly in conferenza stampa LIVE - - cn1926it : DIRETTA - #Gattuso e #Koulibaly presentano la sfida contro il #Rijeka: la conferenza - MondoNapoli : LIVE MN - Segui con noi la conferenza di Gattuso! - - MarcoDiMaro : Gattuso perderà molta dellla mia stima (chi se ne fotte direte) se oggi in conferenza si rimangerà le dichiarazioni… -