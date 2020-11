FIFA 21 per PC non avrà le feature di PS5 e Xbox Series X/S per mantenere basse le specifiche minime (Di mercoledì 25 novembre 2020) FIFA 21 su PC non avrà le funzionalità next-gen in arrivo nel gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X e S al fine di mantenere basse le specifiche minime, ha detto EA. EA Sports ha delineato alcune delle caratteristiche più accattivanti in arrivo in FIFA 21 sulle console di nuova generazione, tra cui la deformazione della palla, la definizione muscolare e una nuova angolazione della telecamera. I giocatori console riceveranno tutto questo e molto altro come parte di un aggiornamento gratuito, ma nessuna di queste feature sarà resa disponibile ai giocatori PC. Durante un recente evento di anteprima a cui ha partecipato Eurogamer.net, ai rappresentanti di EA Sports è stato chiesto perché la versione PC rimarrà indietro ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020)21 su PC nonle funzionalità next-gen in arrivo nel gioco su PlayStation 5 eX e S al fine dile, ha detto EA. EA Sports ha delineato alcune delle caratteristiche più accattivanti in arrivo in21 sulle console di nuova generazione, tra cui la deformazione della palla, la definizione muscolare e una nuova angolazione della telecamera. I giocatori console riceveranno tutto questo e molto altro come parte di un aggiornamento gratuito, ma nessuna di questesarà resa disponibile ai giocatori PC. Durante un recente evento di anteprima a cui ha partecipato Eurogamer.net, ai rappresentanti di EA Sports è stato chiesto perché la versione PC rimarrà indietro ...

MattiaBriga : Grazie sorellina che mi rallegri la quarantena facendo tutti questi giri importanti per me. L’unica cosa mettigli l… - zazoomblog : FIFA 21 per PC non avrà le feature di PS5 e Xbox Series X-S per mantenere basse le specifiche minime - #feature… - el_sauropode : domanda a chi se ne intende di Fifa. Io fino a quando posso raccogliere punti nelle Division Rival per la Weekend L… - Eurogamer_it : Ecco perché #FIFA21 per PC non avrà le stesse feature di #PS5 e #XboxSeriesXS. - Giammapass : RT @RivistaUndici: Ibrahimovic, Bale, e poi c'è anche un caso-Beckham: in questa battaglia sono coinvolti personaggi importanti, e la cosa… -