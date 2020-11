Droga, Carabinieri arrestano spacciatore ad Atripalda. (Di mercoledì 25 novembre 2020) I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 40enne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Idella Stazione dihanno tratto in arresto un 40enne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ...

Ultime Notizie dalla rete : Droga Carabinieri Spaccio e consumo di droga a gogò: eroina e cocaina nel motore dell’auto, marijuana nei muri e nei calzini FoggiaToday Ai giardinetti in monopattino con la droga

Pusher 22enne ai domiciliari I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia, hanno arrestato un 22enne originario di Roma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ...

Droga e cellulari per i detenuti di Augusta, sequestro della Polizia penitenziaria

Gli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Augusta hanno rinvenuto cellulari e droga che sarebbero stati nella disponibilità dei detenuti.

