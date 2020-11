DIRETTA Inter-Real Madrid: segui la partita LIVE (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Inter si gioca una fetta importante del suo percorso in Champions League stasera contro il Real Madrid, sfida dall’importanza cruciale. Per l’Inter potrebbe essere davvero l’ultima chiamata. Quella contro il Real Madrid è una sfida cruciale per il prosieguo della stagione nerazzurra in Champions League. Lo stesso Antonio Conte ritiene la sfida contro i blancos Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’si gioca una fetta importante del suo percorso in Champions League stasera contro il, sfida dall’importanza cruciale. Per l’potrebbe essere davvero l’ultima chiamata. Quella contro ilè una sfida cruciale per il prosieguo della stagione nerazzurra in Champions League. Lo stesso Antonio Conte ritiene la sfida contro i blancos Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | FOTO #InterTorino, il resoconto per immagini della rimonta ?? - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - martina_lo_re : #Diretta Inter-Real Madrid ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - Corriere dello… - internewsit : Champions League, 4ª giornata: partite e diretta TV di oggi. Il via fra poco - - ILSOTRANTO : #InterRealMadrid Inter-Real Madrid: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta #Sfida decisiva per i nera… -