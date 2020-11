Come visualizzare i dati di Immuni per capirci davvero qualcosa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Su queste colonne, nostro malgrado, è stato necessario spiegare al governo Come si pubblicano i dati in formato aperto. Non bastasse, ora tocca anche suggerire Come visualizzarli, questi dati. La questione riguarda l’app di tracciamento dei contagi Immuni e il modo in cui comunica i dati relativi ai download. Sul sito dedicato a questa applicazione viene pubblicata una serie di grafici. In particolare questo, che mostra l’andamento totale dei download. A osservarlo sembrerebbe che il numero di persone che stanno scaricando questa applicazione sul proprio smartphone sia in grande aumento. In realtà il totale dei download non può che continuare ad aumentare. Anche perché se una persona scarica, cancella e riscarica l’applicazione, al totale saranno aggiunti entrambi i download. Il punto ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) Su queste colonne, nostro malgrado, è stato necessario spiegare al governosi pubblicano iin formato aperto. Non bastasse, ora tocca anche suggerirevisualizzarli, questi. La questione riguarda l’app di tracciamento dei contagie il modo in cui comunica irelativi ai download. Sul sito dedicato a questa applicazione viene pubblicata una serie di grafici. In particolare questo, che mostra l’andamento totale dei download. A osservarlo sembrerebbe che il numero di persone che stanno scaricando questa applicazione sul proprio smartphone sia in grande aumento. In realtà il totale dei download non può che continuare ad aumentare. Anche perché se una persona scarica, cancella e riscarica l’applicazione, al totale saranno aggiunti entrambi i download. Il punto ...

