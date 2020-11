Come regolare Impostazioni Webcam (contrasto e luminosità) su PC Windows (Di mercoledì 25 novembre 2020) In tempi in cui si usa molto lavorare da casa in videoconferenza, seguire lezioni online e incontrare amici o parenti tramite videochiamata, è diventata fondamentale la Webcam del computer, che non è mai stata così tanto usata fino a quest'anno. Mentre però con uno smartphone la fotocamera funziona in modo automatico e non ha bisogno di molte regolazioni, la Webcam del portatile o quella collegata al PC potrebbero avere bisogno di essere configurate correttamente. Le Webcam sui laptop soprattuto non sono ricche di funzionalità; al massimo hanno una buona risoluzione buona, ma oltre a questo non sono paragonabili a una Webcam esterna o alla fotocamera di un moderno smartphone. Quello che sorprende è che su un PC Windows 10 non ci sia un pannello di controllo per la gestione delle ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 25 novembre 2020) In tempi in cui si usa molto lavorare da casa in videoconferenza, seguire lezioni online e incontrare amici o parenti tramite videochiamata, è diventata fondamentale ladel computer, che non è mai stata così tanto usata fino a quest'anno. Mentre però con uno smartphone la fotocamera funziona in modo automatico e non ha bisogno di molte regolazioni, ladel portatile o quella collegata al PC potrebbero avere bisogno di essere configurate correttamente. Lesui laptop soprattuto non sono ricche di funzionalità; al massimo hanno una buona risoluzione buona, ma oltre a questo non sono paragonabili a unaesterna o alla fotocamera di un moderno smartphone. Quello che sorprende è che su un PC10 non ci sia un pannello di controllo per la gestione delle ...

Si possono modificare tutte le impostazioni dell'immagine ripresa dalla webcam o fotocamera del computer Windows con un semplice programma gratuito ...

Come regolare un termometro digitale che dà i numeri

Il termometro negli anni ha fatto passi da gigante. Dal classico al mercurio siamo arrivati a quello a infrarossi che oggi conosciamo bene a causa della ...

