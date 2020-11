Clima | nessun abbassamento dei livelli di CO2

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 25 novembre 2020)deidi CO2 nonostante le restrizioni per la pandemia: lo ha stabilito la World Meteorological Organization (WMO) Il CoViD non ha frenato idi anidride carbonica nell’atmosfera, nemmeno i lockdown decisi pressoché ovunque sono riusciti a ridurre le concentrazioni di CO2 responsabili dell’emergenzatica in atto. Lo stabilisce, spiega la Dire… L'articolo Corriere Nazionale.