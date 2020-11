Barbara D’Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5: «Sei una burina di periferia». Martina Nasoni choc: «Vaffanc***» (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Pochi minuti fa, è scoppiata un’accesa discussione durante lo spazio del programma dedicato al Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti, Valentina Vezzali, Gennaro Lillio, Myriam Catania, Martina Nasoni e l’amico di Selvaggia Roma Tony Aglianò. Proprio quest’ultimo, all’improvviso, si è scagliato verbalmente contro Martina Nasoni, ex vincitrice del Gf: «Sei una burina di periferia. Non fai altro che dire parolacce contro Selvaggia Roma nelle tue stories, sei gelosa perché in tre giorni si è parlato più di lei che di te in tutto il tuo Gf». Barbara D’Urso riprende l’ospite: «Questo non te lo permetto, Martina ha avuto un comportamento diametralmente opposto a quello di Selvaggia e ha vinto il mio Gf perché era amata dalla gente». Quando ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Pochi minuti fa, è scoppiata un’accesa discussione durante lo spazio del programma dedicato al Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti, Valentina Vezzali, Gennaro Lillio, Myriam Catania,e l’amico di Selvaggia Roma Tony Aglianò. Proprio quest’ultimo, all’improvviso, si è scagliato verbalmente contro, ex vincitrice del Gf: «Sei unadi. Non fai altro che dire parolacce contro Selvaggia Roma nelle tue stories, sei gelosa perché in tre giorni si è parlato più di lei che di te in tutto il tuo Gf».riprende l’ospite: «Questo non te lo permetto,ha avuto un comportamento diametralmente opposto a quello di Selvaggia e ha vinto il mio Gf perché era amata dalla gente». Quando ...

hugmezaynx_ : @k1ngabriel_ @trash_italiano E comunque la notizia in esclusiva è stata data da barbara d'urso - daddydalbert : RT @PandArancio: Segnalo Barbara D'Urso che lascia in asso la notizia sulla bambina morta per fiondarsi su quella di Maradona. FUORICLASSE - BoaAndre891 : RT @Pirichello: @ufromthecity @BoaAndre891 TU hai citato il MIO tweet, senza che io sappia chi tu sia, SENTENZIANDO su cose che non sai. Te… - crisstevanato : Diego Armando Maradona è morto x arresto cardio respiratorio... ne hanno dato notizia ora a Pomeriggio Cinque il programma di Barbara d'Urso - Pirichello : @ufromthecity @BoaAndre891 TU hai citato il MIO tweet, senza che io sappia chi tu sia, SENTENZIANDO su cose che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Diffusi i suoi video privati, Guendalina Tavassi disperata: “Mi sento violata, sto malissimo” Tv Fanpage