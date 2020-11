Assorbenti gratis per legge a tutte le donne | la svolta in Scozia È il primo Paese al mondo

ilpost : La Scozia sarà il primo paese a garantire gli assorbenti gratis - Corriere : Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - MissAntropa666 : RT @ilpost: La Scozia sarà il primo paese a garantire gli assorbenti gratis - Tottinho88 : RT @Corriere: Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - RossellaDettori : RT @foresta233: La Scozia è il primo Paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis. Posso dire, era ora? -

La Scozia è la prima nazione al mondo fornire prodotti per il ciclo gratuiti a tutte le donne. Una decisione che speriamo farà da apripista ...La Scozia diventa così la prima nazione al mondo ad approvare una legislazione che rende qualunque tipologia di assorbente femminile gratuita. The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has ...