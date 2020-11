Anna Falchi, allora è un (bel) vizio. Solo la maglia corta: sotto nulla, il lato boom è tutto fuori (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quando sono arrivata nella Capitale, tutti mi chiedevano se ero tifosa della Roma o della Lazio. Io non tifavo nessuna squadra, così diventai bianco-celeste quasi per caso perché i colori della Lazio erano simili a quelli della bandiera della Finlandia, dove sono nata”, ha raccontato divertita Anna Falchi al sito Calciomercato nella primavera del 2020. La Lazio forse non otterrebbe gli stessi risultati senza i tradizionali auguri di Anna Falchi. Come del resto anche gli sfegatati tifosi della società sportiva, sempre spronati dall’inimitabile sex symbol con la passione per il calcio bianco celeste. Visti gli ottimi risultati, anche questa volta, la star ha voluto regalare un meritato ‘premio’ alla sua squadra e su Instagram è stato subito delirio. “Una volta mi chiama un giornale che doveva farmi ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quando sono arrivata nella Capitale, tutti mi chiedevano se ero tifosa della Roma o della Lazio. Io non tifavo nessuna squadra, così diventai bianco-celeste quasi per caso perché i colori della Lazio erano simili a quelli della bandiera della Finlandia, dove sono nata”, ha raccontato divertitaal sito Calciomercato nella primavera del 2020. La Lazio forse non otterrebbe gli stessi risultati senza i tradizionali auguri di. Come del resto anche gli sfegatati tifosi della società sportiva, sempre spronati dall’inimitabile sex symbol con la passione per il calcio bianco celeste. Visti gli ottimi risultati, anche questa volta, la star ha voluto regalare un meritato ‘premio’ alla sua squadra e su Instagram è stato subito delirio. “Una volta mi chiama un giornale che doveva farmi ...

