Anche il video di “Detto fatto” è violenza sulle donne. La Rai si vergogni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Siamo da ore a scapigliarci a chi pubblica per primo un post contro la violenza sulle donne. Migliaia e migliaia di contributi per far capire che noi tutti siamo contro. I giornali stanno dedicando intere paginate all’argomento. Per una volta si parla delle vittime come tali, almeno per un giorno all’anno. Solo che siamo stati tutti fregati. Tutti gli operatori dell’informazione sono stati anticipati. A farlo non poteva essere che “Mamma Rai” con la sua trasmissione “Detto fatto”. Un presidio di avanguardia culturale di cui non possiamo fare a meno e che Anche stavolta è riuscita a stagliarsi sulla concorrenza. Ieri pomeriggio, il programma “Detto fatto” ha mandato in onda un contributo alla discussione di fondamentale importanza. Non ha atteso la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Siamo da ore a scapigliarci a chi pubblica per primo un post contro la. Migliaia e migliaia di contributi per far capire che noi tutti siamo contro. I giornali stanno dedicando intere paginate all’argomento. Per una volta si parla delle vittime come tali, almeno per un giorno all’anno. Solo che siamo stati tutti fregati. Tutti gli operatori dell’informazione sono stati anticipati. A farlo non poteva essere che “Mamma Rai” con la sua trasmissione. Un presidio di avanguardia culturale di cui non possiamo fare a meno e chestavolta è riuscita a stagliarsi sulla concorrenza. Ieri pomeriggio, il programmaha mandato in onda un contributo alla discussione di fondamentale importanza. Non ha atteso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche video Giustifica lo stupro in un video. La sindaca di Castagento incontra l’autore del filmato choc: «Le parole sono pietre» Il Tirreno L'impressionante allenamento di Jury Chechi in zona rossa: video

L'ex campione, Jury Chechi, ha postato un video su Instagram in cui si mostra impegnato in un incredibile allenamento casalingo: gli esercizi sono ripetibili dai suoi followers, anche se non con gli s ...

ASRock, sorpresa sulle motherboard B450: c'è anche Smart Access Memory

AMD ha presentato Smart Access Memory (SAM) come una funzionalità esclusiva delle piattaforme serie 500, ma ASRock sembra andare controcorrente: la tecnologia è abilitabile nel nuovo firmware per moth ...

