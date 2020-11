Addio Maradona | Gigi D’Alessio | «Ho avuto il privilegio di esserti amico»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona è scomparso a 60 anni il 25 novembre. Nello stesso giorno di Fidel Castro e di George Best. Per un arresto cardiocircolatorio, nella sua casa di Tigre, in Argentina, come ha fatto sapere il quotidiano El Clarin. Lo stadio San Paolo si è subito illuminato in suo onore. E non solo. L’Argentina ha annunciato tre giorni di lutto nazionale, e in pochi minuti i social sono stati invasi di messaggi di cordoglio in onore del più grande giocatore di tutti i tempi.