14enne investito da un mezzo pesante | è in gravissime condizioni

Ultime Notizie dalla rete : 14enne investito Tragedia in strada, 14enne investito in bicicletta dal rimorchio del tir: gravissimo Fanpage.it Tragedia in strada, 14enne investito in bicicletta dal rimorchio del tir: gravissimo

L’incidente stradale nel territorio comunale di Tezze sul Brenta, nella provincia di Vicenza ma ai confini col Padovano ...

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì. L'autista del tir, dopo l'investimento, ha continuato la sua corsa ed è stato fermato da un agente della polizia locale ...

