Zotta: per manutenzioni puntuali creare database online (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Predisporre una banca dati online contenente tutte le informazioni tecniche e amministrative inerenti a ogni edificio scolastico di Roma Capitale modificando, in parte, le prescrizioni contenute nella deliberazione consiliare n.90/2009 ad oggi non attuata.” “È quanto previsto nella proposta di delibera che oggi, in qualita’ di prima firmataria del provvedimento che presentero’ in Aula con la presidente della Commissione Lavori Pubblici Alessandra Agnello, ho esposto ai membri della Commissione Scuola.” “Con il suddetto atto intendiamo mettere ordine a una settore, quello della manutenzione scolastica, che necessita di una programmazione puntuale e dettagliata al fine di adeguare costantemente gli edifici alla normativa vigente e di tenere in efficienza tutti i dispositivi/impianti presenti nei fabbricati a salvaguardia della sicurezza.” “Tale obiettivo, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Predisporre una banca daticontenente tutte le informazioni tecniche e amministrative inerenti a ogni edificio scolastico di Roma Capitale modificando, in parte, le prescrizioni contenute nella deliberazione consiliare n.90/2009 ad oggi non attuata.” “È quanto previsto nella proposta di delibera che oggi, in qualita’ di prima firmataria del provvedimento che presentero’ in Aula con la presidente della Commissione Lavori Pubblici Alessandra Agnello, ho esposto ai membri della Commissione Scuola.” “Con il suddetto atto intendiamo mettere ordine a una settore, quello della manutenzione scolastica, che necessita di una programmazione puntuale e dettagliata al fine di adeguare costantemente gli edifici alla normativa vigente e di tenere in efficienza tutti i dispositivi/impianti presenti nei fabbricati a salvaguardia della sicurezza.” “Tale obiettivo, ...

LavoroLazio_com : Scuola, Zotta (M5S): 'Creare database online per garantire manutenzioni puntuali ed efficaci' 'Predisporre una banc… - realwarriale2 : RT @paolosaletti1: @realwarriale2 @Scass_andra @RaiSport Lei è proprio uno dei motivi per il quale RAISPORT fa cacare più di DAZN quindi ta… - paolosaletti1 : @realwarriale2 @Scass_andra @RaiSport Lei è proprio uno dei motivi per il quale RAISPORT fa cacare più di DAZN quindi taccia, zotta! - ilfaroonline : Niente #fondi da #Città_Metropolitana per le #scuole di Ardea, Zotta: “Non sono di nostra competenza” - iltabloid : Roma, Zotta: 'Garantite scuole sicure e personale adeguato per fronteggiare emergenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Zotta per Zotta: per manutenzioni puntuali creare database online RomaDailyNews Covid e violenza sulle donne, ne parliamo in diretta martedì alle 15

Martedì alle 15 sulla pagina Facebook e il canale Youtube della Provincia pavese Violenza verbale, femminicidi, revenge porn. Durante la pandemia è aumentato il numero degli abusi sulle donne complice ...

Ardea, vigili sfrattati: nel comando arrriva una scuola professionale

Sfuma nuovamente il sogno di portare una scuola superiore ad Ardea, in compenso il ministero dell’Istruzione ha accordato la costituzione di una sede del centro professionale ...

Martedì alle 15 sulla pagina Facebook e il canale Youtube della Provincia pavese Violenza verbale, femminicidi, revenge porn. Durante la pandemia è aumentato il numero degli abusi sulle donne complice ...Sfuma nuovamente il sogno di portare una scuola superiore ad Ardea, in compenso il ministero dell’Istruzione ha accordato la costituzione di una sede del centro professionale ...