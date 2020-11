Vinitaly 2021 | nuove date di Veronafiere | 20-23 giugno per la 54a edizione

Leggi su winemag

(Di martedì 24 novembre 2020)si terrà dal 20 al 23, a Verona. A comunicare ledella 54ªdel Salone internazionale dei vini e dei distillati è. La kermesse si terrà in contemporanea con Enolitech e Sol&Agrifood. OperaWine 10th year anniversary Wine Spectator sarà il 19. Dopo l’annullamento di2020,era stato programmato dal 18 al 21 aprile dagli organizzatori, in accordo con le associazioni di filiera. Pochi minuti fa l’ulteriore rinvio di due mesi. “La decisione – riferisce– è il risultato di un’attenta verifica, anche con le più autorevoli istituzioni in grado di ...