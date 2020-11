Via Torre della Catena, ritrovati 12 bossoli davanti ad un negozio (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dodici bossoli di pistola e altrettante cartucce inesplose davanti ad una attività commerciale in via Torre della Catena, a Benevento. La scoperta al mattino, quando il negozio di assistenza tecnica ha riaperto i battenti. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile e della Scientifica che hanno avviato subito le indagini del caso, cercando di trovare qualche elemento utile attraverso alcune testimonianze e le telecamere della videosorveglianza. Un episodio a dir poco inquietante e tutto da chiarire, visto che i responsabili dell’atto intimidatorio hanno potuto agire indisturbati, secondo le prime ipotesi, durante la notte. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dodicidi pistola e altrettante cartucce inesplosead una attività commerciale in via, a Benevento. La scoperta al mattino, quando ildi assistenza tecnica ha riaperto i battenti. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli uominiSquadra Mobile eScientifica che hanno avviato subito le indagini del caso, cercando di trovare qualche elemento utile attraverso alcune testimonianze e le telecamerevideosorveglianza. Un episodio a dir poco inquietante e tutto da chiarire, visto che i responsabili dell’atto intimidatorio hanno potuto agire indisturbati, secondo le prime ipotesi, durante la notte. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Via Torre Via Torre della Catena, ritrovati 12 bossoli di pistola di fronte ad un negozio NTR24 Architetti d’Italia. Francesco Palpacelli, l’azzardato

Il nuovo protagonista della rubrica di Luigi Prestinenza Puglisi è un architetto che non ha avuto timore di sperimentare, sfidando anche l’oblio al quale è stato condannato. È stato il mio amico Giuli ...

I banditi fanno razzia in un’altra scuola

All’elementare di Torre Pedrera hanno sfondato una parete e si sono portati via computer e tablet: il terzo colpo in una settimana ...

