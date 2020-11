Tuchel | “Avevamo bisogno di vincere e l’abbiamo fatto Grande cuore in una situazione difficile”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il tecnico del PSG Thomasha parlato così della sfida contro il Lipsia ai microfoni di RMC Sport:“Tutti dicevano che avevanodie abbiamo vinto. Abbiamo giocato con, è stata una partita difficile. Lo sapevamo e abbiamo vinto.Il nostro gioco? L’importante era, se dite che è più importanteche giocare bene è una vostra opinione, non mia.Cosa salvare da questa partita? Il, la solidarietà fra compagni, lo sforzo di remare insieme in unadifficile. So benissimo che possiamo fare di più, ma se guardiamo in chestiamo giocando non posso chiedere di più. Avevamodi una ...