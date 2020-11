Tommaso Zorzi prova a spiegare a Francesco perchè si sente abbandonato : “E’ una fobia” (Di martedì 24 novembre 2020) Tommaso Zorzi ha passato una serata molto difficile dopo la puntata del Grande Fratello VIP 5. Ha infatti ha avuto una crisi, dopo che Francesco Oppini ha dichiarato di pensare che lascerà la casa, non riuscendo a resistere fino ai primi di febbraio. Tommaso non ha preso affatto bene le parole di Francesco e ha subito detto di sentirsi abbandonato. Ha reagito così male da pensare di andare a dormire con Elisabetta Gregoraci e mandando anche in crisi Francesco, che si è sentito in colpa. Non solo, ha anche litigato con Stefania Orlando che gli ha fatto notare che in questa casa non c’è solo lui e che non ruota tutto intorno a quello che prova lui. Ci sono persone che hanno delle vite fuori e che devono fare i conti anche con gli affetti lasciati fuori ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 novembre 2020)ha passato una serata molto difficile dopo la puntata del Grande Fratello VIP 5. Ha infatti ha avuto una crisi, dopo cheOppini ha dichiarato di pensare che lascerà la casa, non riuscendo a resistere fino ai primi di febbraio.non ha preso affatto bene le parole die ha subito detto di sentirsi. Ha reagito così male da pensare di andare a dormire con Elisabetta Gregoraci e mandando anche in crisi, che si è sentito in colpa. Non solo, ha anche litigato con Stefania Orlando che gli ha fatto notare che in questa casa non c’è solo lui e che non ruota tutto intorno a quello chelui. Ci sono persone che hanno delle vite fuori e che devono fare i conti anche con gli affetti lasciati fuori ...

