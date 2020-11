The Voice Senior 2020: chi sono i giudici del programma? (Di martedì 24 novembre 2020) The Voice Senior 2020: c’è attesa per il nuovo talent show di Rai Uno che partirà il prossimo 27 novembre 2020, alle ore 21.30. La conduttrice d’eccezione sarà Antonella Clerici, che ha condotto in passato anche un’edizione di Sanremo. Chi saranno i giudici di questa edizione speciale? Infatti, non ci saranno voci giovani a esibirsi. Per partecipare, si devono avere almeno 60 anni. Chi li dovrà giudicare? The Voice Senior 2020: ecco chi accompagnerà Antonella Clerici come giudice I giudici di questa edizione speciale saranno: Albano Carrisi in coppia con la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino. Albano ha tenuto fin da subito a sottolineare che non è stata favorita la scelta della figlia come ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 24 novembre 2020) The: c’è attesa per il nuovo talent show di Rai Uno che partirà il prossimo 27 novembre, alle ore 21.30. La conduttrice d’eccezione sarà Antonella Clerici, che ha condotto in passato anche un’edizione di Sanremo. Chi saranno idi questa edizione speciale? Infatti, non ci saranno voci giovani a esibirsi. Per partecipare, si devono avere almeno 60 anni. Chi li dovrà giudicare? The: ecco chi accompagnerà Antonella Clerici come giudice Idi questa edizione speciale saranno: Albano Carrisi in coppia con la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino. Albano ha tenuto fin da subito a sottolineare che non è stata favorita la scelta della figlia come ...

Notiziedi_it : The Voice Senior si accorcia dopo lo slittamento della prima e chiude prima di Natale - 370849 : @Alba_Buccio Quando Nancy Sinatra lo domandò al padre ormai anziano, the Voice rispose: 'Un altro Natale' - chefgio54 : RT @bubinoblog: 'LA PASSIONE VERA NON HA ETÀ': ANTONELLA CLERICI PRESENTA THE VOICE SENIOR E SUI GIUDICI... - BESTProgram_it : Alcune interviste The Voice of Business (sempre in inglese) saranno disponibili in Podcast, in collaborazione con… - fer_napolitano : Alcune interviste The Voice of Business (sempre in inglese) saranno disponibili in Podcast, in collaborazione con… -