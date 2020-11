“Stavolta non ci passo sopra”. Tommaso Zorzi in crisi nera: c’è rimasto troppo male. La decisione drastica dopo la diretta (Di martedì 24 novembre 2020) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto un’altra litigata da Sandra e Raimondo. Un crollo preannunciato, quello di Tommy a fine puntata GF Vip, che anche una persona dotata di scarso intuito avrebbe potuto facilmente prevedere. Ovviamente Alfonso Signorini con la sua comunicazione ha stravolto ogni singolo equilibro. Una volta che Alfonso Signorini ha sganciato la comunicazione choc agli inquilini della Casa del GF Vip, i gieffini sono entrati in subbuglio. Tra chi ha fermamente annunciato che non avrebbe resistito fino all’8 febbraio, c’è stato anche chi è caduto vittima di un crollo emotivo. (Continua dopo le foto) Stiamo ovviamente parlando di Tommaso Zorzi, la sua crisi avuta dopo la diretta di ieri sera, lunedì 23 novembre, sarebbe dovuta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020)e Francesco Oppini hanno fatto un’altra litigata da Sandra e Raimondo. Un crollo preannunciato, quello di Tommy a fine puntata GF Vip, che anche una persona dotata di scarso intuito avrebbe potuto facilmente prevedere. Ovviamente Alfonso Signorini con la sua comunicazione ha stravolto ogni singolo equilibro. Una volta che Alfonso Signorini ha sganciato la comunicazione choc agli inquilini della Casa del GF Vip, i gieffini sono entrati in subbuglio. Tra chi ha fermamente annunciato che non avrebbe resistito fino all’8 febbraio, c’è stato anche chi è caduto vittima di un crollo emotivo. (Continuale foto) Stiamo ovviamente parlando di, la suaavutaladi ieri sera, lunedì 23 novembre, sarebbe dovuta ...

chetempochefa : “Sono sorpresa, non mi aspettavo un tale riconoscimento dal Guardian: ‘icona culturale che ha rivoluzionato l’intra… - marattin : Qui potete leggere la mia intervista di ieri ad Avvenire. Il modo più veloce e sicuro per supportare le attività ec… - skyanias : Tommy se nok soffro di ansia te la,fa venire...Lo amo ma dai Fra troppa pazienza ha...stavolta poteva andare lui da… - SUNSHINEYEOL92 : ma quale mutismo?? spero riconoscerai di aver sbagliato tommy perché stavolta non sono loro che devono venire a chi… - cihoriflettuto : tommy si è fatto influenzare dalle brutte parole di Rosalinda e dayane contro fra. È per questo che ha sclerato. e… -

Ultime Notizie dalla rete : “Stavolta non Covid Usa, il cuore scettico d’America: «Muoiono dicendo: non è il virus» Corriere della Sera