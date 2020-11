Sorpresa per Enock Barwuah, il video di Mario Balotelli (Di martedì 24 novembre 2020) I VIP della casa del Grande Fratello hanno appena ricevuto la notizia del prolungamento della quinta edizione. Come prevedibile, le reazioni dei concorrenti sono state particolarmente forti. Anche Enock Barwuah, col suo carattere più abbottonato è rimasto sconvolto ma non per questo si è scoraggiato. A dargli man forte c’è suo fratello Mario Balotelli che in un primo filmato ha cercato di portargli coraggio per convincerlo a proseguire l’avventura. Ma non è tutto, il calciatore ha voluto mostrare il lato più tenero e fraterno con un altro messaggio: Ascoltami, ti volevo solo dire che sono felicissimo di vederti in questo percorso. Lo sai che io sono scettico (non è una parolaccia, scherza). Stai facendo un percorso fantastico. Noi veniamo dai nostri genitori, ma loro non avevano niente. Eravamo bambini forse poco ... Leggi su gossipblog (Di martedì 24 novembre 2020) I VIP della casa del Grande Fratello hanno appena ricevuto la notizia del prolungamento della quinta edizione. Come prevedibile, le reazioni dei concorrenti sono state particolarmente forti. Anche, col suo carattere più abbottonato è rimasto sconvolto ma non per questo si è scoraggiato. A dargli man forte c’è suo fratelloche in un primo filmato ha cercato di portargli coraggio per convincerlo a proseguire l’avventura. Ma non è tutto, il calciatore ha voluto mostrare il lato più tenero e fraterno con un altro messaggio: Ascoltami, ti volevo solo dire che sono felicissimo di vederti in questo percorso. Lo sai che io sono scettico (non è una parolaccia, scherza). Stai facendo un percorso fantastico. Noi veniamo dai nostri genitori, ma loro non avevano niente. Eravamo bambini forse poco ...

