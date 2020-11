Selvaggia Roma ha più di un problema con il letto del Grande Fratello (Di martedì 24 novembre 2020) Sulle note di In mezzo a questo inverno di Tiziano Ferro, Selvaggia Roma si è esibita nell’ennesima caduta dal letto di questa sua prima intensa settimana al Grande Fratello Vip 5. Se la prima volta poteva anche essere un caso, alla seconda volta ci si deve porre più di una domanda sul motivo per il quale Selvaggia non riesca a stare in equilibrio quando è sdraiata sul letto: che stia pensando ai baci dati a Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah in maniera così intensa tanto da estraniarsi da tutto e tutti? Una chiave di lettura plausibile, ma non si possono escludere anche altre piste. Selvaggia Roma cade di nuovo Due indizi sono una coincidenza, quindi è giusto concedere ancora il beneficio del dubbio ai fan di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 novembre 2020) Sulle note di In mezzo a questo inverno di Tiziano Ferro,si è esibita nell’ennesima caduta daldi questa sua prima intensa settimana alVip 5. Se la prima volta poteva anche essere un caso, alla seconda volta ci si deve porre più di una domanda sul motivo per il qualenon riesca a stare in equilibrio quando è sdraiata sul: che stia pensando ai baci dati a Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah in maniera così intensa tanto da estraniarsi da tutto e tutti? Una chiave di lettura plausibile, ma non si possono escludere anche altre piste.cade di nuovo Due indizi sono una coincidenza, quindi è giusto concedere ancora il beneficio del dubbio ai fan di ...

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - Jacoposvoice : RT @monachindavide: 3 umili motivi per cui Selvaggia Roma merita di rimanere ancora al #GFVIP: - LA SUA RISATA - IN UNA SOLA SETTIMANA HA… - xnofuckingwayx : RT @stanzablu_stan: Abbiamo già sbagliato con Franceska, ORA VEDIAMO DI NON FARE CAZZATE E TENIAMOCI LA PROVOCATRICE PER ECCELLENZA. SALVIA… -