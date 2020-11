Ricordate Arianna Pasin de “Il Collegio 1”? Oggi ha 18 anni ed ha un look completamente stravolto

Leggi su virali.video

(Di martedì 24 novembre 2020) Il reality Ilè giunto quest’anno alla sua quinta edizione, e nel corso degliha aumentato sempre di più le schiere di appassionati e fatto conoscere molti ragazzi, che vi hanno partecipato come studenti. Tra questi vi è proprio, una delle concorrenti della prima edizione. La ragazza, allora 15 enne, si fece notare subito sia per la particolare chioma rossa, che per il carattere ribelle e geloso. Per chiunque conosca il programma, i ragazzi partecipanti sono costretti a vivere per 4 settimane in un, seguendo determinate regole particolari e ambientato in un periodo storico diverso dal nostro. Foto: Instagram/Nella prima edizione i ragazzi hanno vissuto come se fossero gli’60 e non è stato facile ...