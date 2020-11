Regione Campania contro Giletti. A Non è l’Arena (già querelata) cifre inventate su soldi e terapie intensive (Di martedì 24 novembre 2020) “Nel corso di una trasmissione televisiva del 22 novembre scorso, la stessa per cui è già in corso un’azione legale per quanto affermato nelle puntate precedenti, sono state esposte cifre e tabelle totalmente false”. Così in una nota dell’ufficio stampa della Regione Campania, in riferimento alla trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7. “Relativamente a trasferimenti avvenuti negli ultimi mesi da parte dello Stato a favore della Regione Campania per il potenziamento delle terapie intensive – il cui totale supererebbe l’importo di 163 milioni di euro (addirittura 780 milioni??) – lo stesso importo di 163 milioni, ancora oggi non è stato erogato. Come più volte ribadito, e come anche certificato dai documenti ufficiali del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) “Nel corso di una trasmissione televisiva del 22 novembre scorso, la stessa per cui è già in corso un’azione legale per quanto affermato nelle puntate precedenti, sono state espostee tabelle totalmente false”. Così in una nota dell’ufficio stampa della, in riferimento alla trasmissione “Non è” di Massimosu La7. “Relativamente a trasferimenti avvenuti negli ultimi mesi da parte dello Stato a favore dellaper il potenziamento delle– il cui totale supererebbe l’importo di 163 milioni di euro (addirittura 780 milioni??) – lo stesso importo di 163 milioni, ancora oggi non è stato erogato. Come più volte ribadito, e come anche certificato dai documenti ufficiali del ...

