Puntare al cuore La Circoscrizione 1 | Centro-Crocetta

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 24 novembre 2020) Laè conosciuta come quella più elegante e più ricca: ma se si toglie la carta velina della confezione e la si apre, si scoprono le tante richieste, i tentativi di rispondere a ognuna, le difficoltà e le esigenze di convivenza tra diverse domande: qualità della vita, del lavoro, dello studio, dalla mobilità. Ilè ildella città, e per ben pulsare è necessario che tutte le arterie che pompano sangue siano in grado di farlo. Se ilsi ferma, difficile che il resto dell’organismo ce la faccia. Le grandi luci sfavillanti di vent’anni fa oggi sono fioche: complici due crisi economiche importanti, quella del 2008 e quest’ultima causata dai ripetuti lockdown per il Covid 19. E anche la politica, prima le gestioni Chiamparino, poi Fassino, ...