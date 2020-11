Otto e mezzo: Conte ospite di Lilli Gruber (Di martedì 24 novembre 2020) Ieri sera Giuseppe Conte è stato ospite ad Otto e mezzo, il programma d’approfondimento di Lilli Gruber. La conduttrice lo ha bombardato con una serie di domande. Con lei Giuseppe Conte ha affrontato tutta una serie di temi: Covid, vaccino, misure per Natale, zone rosse, apertura dei negozi. La lunga chiacchierata avrà chiarito i dubbi Leggi su periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) Ieri sera Giuseppeè statoad, il programma d’approfondimento di. La conduttrice lo ha bombardato con una serie di domande. Con lei Giuseppeha affrontato tutta una serie di temi: Covid, vaccino, misure per Natale, zone rosse, apertura dei negozi. La lunga chiacchierata avrà chiarito i dubbi

La7tv : Questa sera alle 20.30 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo.… - La7tv : #ottoemezzo Giuseppe #Conte: 'Il Consiglio europeo di dicembre sarà decisivo per trovare l'accordo sul Recovery fun… - La7tv : #ottoemezzo Giuseppe #Conte: 'Sarà un #Natale diverso. La raccomandazione alle famiglie è: non più di sei. Dobbiamo… - RaffaelePizzati : Conte stanco e raffreddato in tv: ripetuti colpi di tosse nello studio di - lacarlizz : RT @La7tv: Lilli Gruber su Arcuri: 'Mascherine, banchi con le rotelle, acquisto test rapidi, nuove terapie intensive, covid hotel, financo… -