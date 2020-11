“Non è possibile, proprio tu…”. È successo a Manuela Moreno del Tg2, sotto gli occhi di tutti mentre lei era in diretta (Di martedì 24 novembre 2020) Qualcuno potrebbe dire che si tratta di una gaffe, in realtà si tratta di un atto deliberatamente offensivo. E fa rabbia pensare che a dirlo possa essere un personaggio che invece a queste cose dovrebbe farci molto più caso degli altri. Manuela Moreno, giornalista e conduttrice del Tg2, pochi giorni fa è stata vittima di un tweet assolutamente evitabile da parte di un collega, Marco Taradash. Il giornalista e politico, esponente prima dei Radicali e poi di +Europa, ha ironizzato sulla ‘mise’ scelta da Manuela Moreno durante la conduzione del Tg2 Post. Taradash ha usato un gioco di parole per descrivere l’edizione del telegiornale di Rai2 che per lui diventa ‘Tg2Bdsmpost’. Il riferimento è all’acronico Bdsm, che raccoglie alcune pratiche erotiche come il bondage, la dominazione e il sadomasochismo. Il primo a replicare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Qualcuno potrebbe dire che si tratta di una gaffe, in realtà si tratta di un atto deliberatamente offensivo. E fa rabbia pensare che a dirlo possa essere un personaggio che invece a queste cose dovrebbe farci molto più caso degli altri., giornalista e conduttrice del Tg2, pochi giorni fa è stata vittima di un tweet assolutamente evitabile da parte di un collega, Marco Taradash. Il giornalista e politico, esponente prima dei Radicali e poi di +Europa, ha ironizzato sulla ‘mise’ scelta dadurante la conduzione del Tg2 Post. Taradash ha usato un gioco di parole per descrivere l’edizione del telegiornale di Rai2 che per lui diventa ‘Tg2Bdsmpost’. Il riferimento è all’acronico Bdsm, che raccoglie alcune pratiche erotiche come il bondage, la dominazione e il sadomasochismo. Il primo a replicare ...

