Nek incidente alla mano, dall’ospedale ‘Sto bene’ (Di martedì 24 novembre 2020) incidente alla mano per Nek che racconta il suo stato di salute ai tanti fan e amici. “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano…Sto bene, questa adesso è la cosa più importante sono seguito da ottimi medici”. Sui suoi profili social il cantante ha postato una foto che lo ritrae a letto dopo che la mano sinistra gli è stata ampiamente medicata per un incidente occorsogli nella sua casa di campagna. “Presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio…A prestissimo!”, scrive l’artista di Sassuolo. Moltissimi i messaggi di solidarietà e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 24 novembre 2020)per Nek che racconta il suo stato di salute ai tanti fan e amici. “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto unmentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento…Sto bene, questa adesso è la cosa più importante sono seguito da ottimi medici”. Sui suoi profili social il cantante ha postato una foto che lo ritrae a letto dopo che lasinistra gli è stata ampiamente medicata per unoccorsogli nella sua casa di campagna. “Presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio…A prestissimo!”, scrive l’artista di Sassuolo. Moltissimi i messaggi di solidarietà e ...

