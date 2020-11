M5S, guerra aperta a Casaleggio. Pressing degli eletti su Crimi: «Basta soldi a Rousseau» (Di martedì 24 novembre 2020) Aspettavano con ansia la goccia che facesse traboccare il vaso. Ora che è arrivata, per Davide Casaleggio la convivenza con il M5S è diventata pressoché impossibile. Tutta colpa della piattaforma Rousseau. A rendere ancor più avvelenato il clima intorno alla sua gestione, affidata appunto a Casaleggio Jr., hanno provveduto le novità da questi annunciate per la campagna di autofinanziamento. Com’è infatti noto, a foraggiare Rousseau sono i parlamentari grillini con un versamento pari a 300 euro mensili. Se l’ardore politico del passato è solo un ricordo, la puntualità nei pagamenti è una chimera. All’appello, infatti, mancherebbero ben 175mila euro. Casaleggio modifica la piattaforma web La qual cosa ha costretto Casaleggio Jr. ad introdurre tra le novità il tasto Mi fido, simile al Mi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) Aspettavano con ansia la goccia che facesse traboccare il vaso. Ora che è arrivata, per Davidela convivenza con il M5S è diventata pressoché impossibile. Tutta colpa della piattaforma. A rendere ancor più avvelenato il clima intorno alla sua gestione, affidata appunto aJr., hanno provveduto le novità da questi annunciate per la campagna di autofinanziamento. Com’è infatti noto, a foraggiaresono i parlamentari grillini con un versamento pari a 300 euro mensili. Se l’ardore politico del passato è solo un ricordo, la puntualità nei pagamenti è una chimera. All’appello, infatti, mancherebbero ben 175mila euro.modifica la piattaforma web La qual cosa ha costrettoJr. ad introdurre tra le novità il tasto Mi fido, simile al Mi ...

