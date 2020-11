“Il vaccino del Coronavirus modifica il DNA”, ma la fonte non è un TG nazionale (Di martedì 24 novembre 2020) “Il vaccino del Coronavirus“, così definito, sarebbe in grado di modificare il DNA. Vero, abbiamo notizie su Astrazeneca, Moderna e Pfizer ma i complottisti dovrebbero stare più comodi e accettare il fatto che oggi, in queste ore, insomma mentre scriviamo non esiste di fatto un vaccino definitivo contro il virus Sars-CoV-2. Eppure su Facebook circola senza sosta un video che si presenta come un estratto di un notiziario tedesco con un voce fuori campo che traduce quanto dicono gli speaker. Analizzeremo il filmato passo per passo fino ad analizzare la fonte più da vicino. “La pandemia finirà quando sarà pronto un nuovo vaccino”, dove sta la stranezza? La persona in studio riporta una dichiarazione di Anja Karliczek, ministro dell’Educazione e della Ricerca del governo di Angela ... Leggi su bufale (Di martedì 24 novembre 2020) “Ildel“, così definito, sarebbe in grado dire il DNA. Vero, abbiamo notizie su Astrazeneca, Moderna e Pfizer ma i complottisti dovrebbero stare più comodi e accettare il fatto che oggi, in queste ore, insomma mentre scriviamo non esiste di fatto undefinitivo contro il virus Sars-CoV-2. Eppure su Facebook circola senza sosta un video che si presenta come un estratto di un notiziario tedesco con un voce fuori campo che traduce quanto dicono gli speaker. Analizzeremo il filmato passo per passo fino ad analizzare lapiù da vicino. “La pandemia finirà quando sarà pronto un nuovo”, dove sta la stranezza? La persona in studio riporta una dichiarazione di Anja Karliczek, ministro dell’Educazione e della Ricerca del governo di Angela ...

GassmanGassmann : Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti,bar,… - HuffPostItalia : 'Non possiamo dire che il vaccino non avrà effetti fra 10 anni' - marcodimaio : Un abbraccio a @davidefaraone per le ignobili minacce di negazionisti e simili, addirittura verso sua figlia Sara.… - mattucel : RT @MoriMrc: Il vaccino anti covid non è da fare in nessun caso. Se anche personaggi schifosamente sistemici come Galli e Crisanti fanno ob… - SionRomina : 'Il patentino del vaccino pure per andare al bar'. È bufera sul renziano - -

Ultime Notizie dalla rete : “Il vaccino Il vaccino AstraZeneca è efficace al 70%. L'annuncio di Oxford Corriere della Sera