Il panettone più premiato? Nasce a Frosinone. La pasticceria Dolcemascolo batte tutti. E per i suoi 30 anni un mare di sorprese (Di martedì 24 novembre 2020) Trent'anni. La premiatissima pasticceria Dolcemascolo di Frosinone ha compiuto il trentesimo anniversario e si è regalata uno shop online. Per queste feste natalizie un pandoro, quattro panettoni e un'... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Trent'. La premiatissimadiha compiuto il trentesimoversario e si è regalata uno shop online. Per queste feste natalizie un pandoro, quattro panettoni e un'...

loisonpanettone : ?????????????????? ???????????????? Il #Panettone NeroSale Loison, famoso per la crema al #CaramelloSalato, nasce da una #ricetta f… - Fashion_Law_ : @smileanyway0 Poi ha fatto una bella iniziativa per il black friday, il panettone a 10€ in modo che sia più accessi… - Voroklimef : @borghi_claudio Sempre più convinto che questi se arrivano al panettone è solo per fare la legge di bilancio, la st… - uselessfancyboi : RT @pinkspacedude: Il pandoro industriale da supermercato è più buono del panettone industriale da supermercato. Il panettone artigianale b… - thoughtidcry : RT @pinkspacedude: Il pandoro industriale da supermercato è più buono del panettone industriale da supermercato. Il panettone artigianale b… -