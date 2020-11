Il Natale di Conte: “Sì allo shopping, no alle tombolate. Niente vacanze sulla neve” (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Giuseppe Conte ci rovina il Natale in anticipo ospite dalla Gruber. Il premier chiarisce subito che per le festività di quest’anno servono “misure ad hoc“, ma quanto annunciato non lascia ben sperare. L’intenzione è quella di tenere il più possibile gli italiani sotto controllo, in casa, vietando spostamenti non necessari, mantenendo il coprifuoco, con bar e ristoranti chiusi. Quindi, tutti a casa, ma con sobrietà: Niente cenoni, Niente assembramenti. E sullo scontro con le Regioni in merito alla riapertura degli impianti sciistici, Conte ribadisce lo stop: Niente vacanze sulla neve. “Periodo natalizio richiede misure ad hoc” “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Giuseppeci rovina ilin anticipo ospite dalla Gruber. Il premier chiarisce subito che per le festività di quest’anno servono “misure ad hoc“, ma quanto annunciato non lascia ben sperare. L’intenzione è quella di tenere il più possibile gli italiani sotto controllo, in casa, vietando spostamenti non necessari, mantenendo il coprifuoco, con bar e ristoranti chiusi. Quindi, tutti a casa, ma con sobrietà:cenoni,assembramenti. E sullo scontro con le Regioni in merito alla riapertura degli impianti sciistici,ribadisce lo stop:neve. “Periodo natalizio richiede misure ad hoc” “Sullo spostamento tra regioni a, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese ...

