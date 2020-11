Ginnastica artistica, l’Italia sfiderà la Germania in amichevole? Fate in gara prima di Natale a Rimini (Di martedì 24 novembre 2020) Si pensava che la stagione si fosse conclusa nel weekend con la Final Six della Serie A e invece la Ginnastica artistica potrebbe avere una bellissima coda nel mese di dicembre. l’Italia non parteciperà agli Europei a causa dell’emergenza sanitaria (dal 17 al 20 dicembre a Mersin, in Turchia), ma la Nazionale femminile potrebbe scendere in pedana tra un paio di settimane. A riportare la notizia è Folco Donati, Presidente della Brixia Brescia (fresca di 18mo scudetto, il settimo consecutivo), sul quotidiano Bresciaoggi. Nell’articolo che porta la sua firma si legge: “Nessun festeggiamento in vista. Forse c’è un’Italia-Germania da disputare (la conferma dovrebbe arrivare a breve) e allora l’allerta rimane alta“. Si potrebbe trattare della prima e unica gara internazionale della stagione ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Si pensava che la stagione si fosse conclusa nel weekend con la Final Six della Serie A e invece lapotrebbe avere una bellissima coda nel mese di dicembre.non parteciperà agli Europei a causa dell’emergenza sanitaria (dal 17 al 20 dicembre a Mersin, in Turchia), ma la Nazionale femminile potrebbe scendere in pedana tra un paio di settimane. A riportare la notizia è Folco Donati, Presidente della Brixia Brescia (fresca di 18mo scudetto, il settimo consecutivo), sul quotidiano Bresciaoggi. Nell’articolo che porta la sua firma si legge: “Nessun festeggiamento in vista. Forse c’è un’Italia-da disputare (la conferma dovrebbe arrivare a breve) e allora l’allerta rimane alta“. Si potrebbe trattare dellae unicainternazionale della stagione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Ginnastica artistica. Finali di Serie A, la Spes Mestre non va oltre il sesto posto Corriere della Sera La Biancoverde vola in A1 con James, Guicciardi e Cotroneo

La disciplina della ginnastica artistica raggiunge un livello prestigioso a Imola. La Ginnastica Biancoverde è stata promossa in serie A1 e ora si trova tra le 12 squadre più forti della Federazione G ...

Ginnastica, il Cag Penisola Sorrentina alle finali nazionali

Nella stretta osservanza dei protocolli sanitari e sportivi, si sono svolti al Palavesuvio di Ponticelli i Campionati Gold Interregionali Sud di squadra allieve di Artistica femminile della Federazion ...

