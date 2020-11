Gf Vip, “Questo è sequestro di persona”: caos in casa dopo l’annuncio di Alfonso Signorini (Di martedì 24 novembre 2020) Nella serata di ieri, 23 novembre, c’è stata un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Tra le tantissime sorprese ai concorrenti, la più grande è sicuramente stata fatta da Alfonso Signorini. Infatti, il conduttore ha finalmente svelato agli inquilini che quest’edizione del programma sarà più lunga rispetto al solito. I concorrenti non lasceranno la casa i primi di dicembre, come solitamente avveniva, bensì rimarranno a farci compagnia fino a febbraio. Una grandissima notizia per il pubblico del reality, ma non si può dire che lo sia stata altrettanto per alcuni inquilini della casa. Ma vediamo meglio cosa è successo. “Ma è uno scherzo?”: le reazioni dei concorrenti all’annuncio di Alfonso Signorini Il momento che Alfonso ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 24 novembre 2020) Nella serata di ieri, 23 novembre, c’è stata un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Tra le tantissime sorprese ai concorrenti, la più grande è sicuramente stata fatta da. Infatti, il conduttore ha finalmente svelato agli inquilini che quest’edizione del programma sarà più lunga rispetto al solito. I concorrenti non lasceranno lai primi di dicembre, come solitamente avveniva, bensì rimarranno a farci compagnia fino a febbraio. Una grandissima notizia per il pubblico del reality, ma non si può dire che lo sia stata altrettanto per alcuni inquilini della. Ma vediamo meglio cosa è successo. “Ma è uno scherzo?”: le reazioni dei concorrenti aldiIl momento che...

NicolaPorro : ?? I grillini danno patenti di responsabilità, continua l'epopea dei vip che piagnucolano, #Crisanti da mito a paras… - UtherPe1 : La Madama mi ha bloccato, erano mesi che non ci rivolgevano la parola, io non l'ho mai bloccata pure quando scrivev… - General_Kuroki : #gfvip Maria Teresa e' molto simpatica e divertente..E' una che non si da' per vita e anche se balla e canta sotto… - Pietro53487540 : @mattino5 Basta di parlare sempre del GF vip nn interessa più a nessuno e ha stancato molto , ci sono problemi più… - Pietro53487540 : @mattino5 Buon giorno , ma quanto siete bravi nel farvi i cazzi degli altri, Ci sono problemi molto più gravi per g… -